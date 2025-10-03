Nehezen hihető, hogy ennyiért adják az eurót – öröm a forintra nézni

Erősödött a forint pénteken a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon. A forint a hetet is nyereséggel fejezte be.

Délután hat órakor az eurót 388,19 forinton jegyezték a kora reggeli 389,29 forint után. A dollár jegyzése 330,41 forintra csökkent 332,45-ről, a svájci franké pedig 415,75 forintra 416,42-ről.

A forint erősödött a 40. héten a hétfői kezdéshez képest: 0,7 százalékkal az euróval és a svájci frankkal szemben, és 1,1 százalékkal a dollár ellenében.

Az év eleje óta a forint 5,7 százalékkal erősödött az euróval szemben, 16,9 százalékos nyereségre tett szert a dollár ellenében, a svájci frankkal szemben pedig 5,1 százalékkal erősödött.