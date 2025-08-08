Nehezen hihető, hogy ennyiért adják az eurót

Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben pénteken kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.

Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 396,78 forintról 395,09 forintra csökkent este hat órakor, napközben 394,83 forint és 397,36 forint között mozgott.

A svájci frank jegyzése a reggeli 421,87 forintról 419,72 forintra csökkent, míg a dolláré 340,34 forintról 338,84 forintra süllyedt. Az euró jegyzése a reggeli 1,1654 dollárról 1,1660 dollárra változott.