Nem a szeme káprázik, ennyiért adják az eurót

Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben csütörtökön kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.

Az euró árfolyama a reggel hat órakor jegyzett 356,09 forintról 353,93 forintra csökkent este hat órakor, napközben 353,60 forint és 356,21 forint között mozgott.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

A svájci frank jegyzése a reggeli 387,88 forintról 386,01 forintra süllyedt, míg a dollár jegyzése 306,83 forintról 304,36 forintra csökkent. Az euró jegyzése a reggeli 1,1605 dollárról 1,1628 dollárra változott.