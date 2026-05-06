Nem bír magával: 360 alatt a forint

Idén már másodjára szúrt le rövid időre a 360 alá az euró-forint devizakereszt kurzusa a bankközi devizapiacon. A grafikonok alapján szerdán reggel röviddel a lélektaninak számító szint alá erősödött a forint, majd enyhén gyengült.

Korábban az április 12-i választásokat követően néhány napon belül volt már példa hasonlóra, de előtte a 2022-es választások előttig, azaz mintegy négy év három hónapot kell visszatekintenünk, hogy hasonlóan erős magyar fizetőeszközt lássunk.

A forint helyzetéről nemrég a jegybank jelenlegi elnöke, Varga Mihály is beszélt.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.