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Nem bírta a forint a feszültséget, ennyiért adják most az eurót

mfor.hu

Gyengült csütörtök reggelre a forint a főbb devizákkal szemben az előző délutáni jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az eurót reggel hét órakor 363,59 forinton jegyezték, magasabban az előző délután hat órai 362,36 forintos állásnál. A dollár jegyzése 318,09 forintra ment fel 317,63 forintról, a svájci franké pedig 390,89 forintra 390,74.ről.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

Csütörtök reggeli jegyzésén a forint gyengébben áll a júliusi kezdésnél mindhárom devizával szemben. 2,1 százalékkal az euró, 1,9 százalékkal a dollár és 1,4 százalékkal a svájci frank ellenében.

A hazai fizetőeszköz árfolyamát a közel-keleti helyzet fokozódása és a világpiaci kőolajárak nagyjából másfél hónapos csúcsra emelkedése is gyengíthette. Erről bővebben itt olvashatnak:

A héten a Magyar Nemzeti Bank (MNB) monetáris tanácsa ismét csökkentette az alapkamatot, ami szintén nem kedvezett a forint erejének. Tudósításunkat itt olvashatják el:

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