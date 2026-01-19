Nem ebbe fog beleremegni a föld: ennyit ér most a forint

Vegyesen alakult a forint árfolyama hétfő reggel a főbb devizákkal szemben a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben. Az eurót hét órakor 385,35 forinton jegyezték, magasabban a péntek esti 385,01 forintnál. A dollár jegyzése 331,40 forintra gyengült 331,95 forintról, a svájci frank viszont 413,61 forintról 414,78 forintra drágult. Az euró árfolyam 1,1628 dollárra emelkedett a péntek esti 1,1598 dollárról. (MTI)

