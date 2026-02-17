Nem egy, két pofont is kiosztottak a forintnak

Vegyesen alakult kedden a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzésekhez képest a bankközi piacon.

Az eurót este hat órakor 378,18 forinton jegyezték a kora reggeli 377,57 forint után, a dollár jegyzése 319,55 forintra ment fel 318,76 forintról, a svájci franké pedig 414,08 forintra csökkent 414,50-ről.

Kedd esti jegyzésén a forint erősebben állt a februári kezdésnél mindhárom devizával szemben, 0,8 százalékkal az euró, 0,7 százalékkal a dollár és 0,5 százalékkal a svájci frank ellenében.

A forint év eleje óta elért teljesítménye vegyes: 1,7 százalékos erősödés az euró és 2,4 százalékos erősödés a dollár ellenében, viszont 0,2 százalékkal gyengült a svájci frankkal szemben.

