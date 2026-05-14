Nem engedhetik meg, hogy túl erős legyen a forint – ezt mondják a szakértők

A parlamenti választások előtti közvélemény-kutatásokat látva száguldani kezdtek a magyar eszközök, a piac elkezdte beárazni a kormányváltást. Azóta is jó a hangulat, a külföldi és a belföldi befektetők is bizalmat szavaztak az új kormánynak – mondták el podcastunkban a HOLD Alapkezelő portfólió-menedzserei, Szőcs Gábor és Pekár Dávid.

Az eddigiekhez képest ugyanis teljesen más gazdaságpolitikára számítanak a piaci szereplők a következő négy évben. Magyarország kockázati felára másfél százalékponttal nagyobb volt a lengyelnél még a választások előtt – ebből fél százalékpontot ledolgoztunk a választásokig, majd rögtön utána még felet. Ma már nagyon közel vagyunk a lengyel kötvényhozamokhoz, tehát jól látszik, hogy a hozamcsökkenés nemcsak egyszeri következmény volt, hanem a helyreálló bizalom egyik legfontosabb tünete, mondták a szakértők.

Apránként visszaépíthetik a piaci versenyt

A kormány összetétele egyelőre bizalomgerjesztő, jó szakembereket kért fel a kormányfő. A Tisza Párt pénzügyi mozgástere is jelentősen kitágult, ami a magyar gazdaságot emelkedő, akár az euróbevezetéshez is megfelelő pályára helyezheti. Ha hozzáférünk az EU-s pénzekhez, az óriási löketet adhat a gazdaságpolitikának az előző évekhez képest.

De talán még fontosabb, hogy az a fajta versengő piac, ami leépült az elmúlt 16 évben, visszatérhet. Ahogy az elmúlt 16 évben sem hirtelen, hanem apró lépésekkel zajlott a rombolás, úgy a következő négy-nyolc évben is apránként lehet visszaépíteni egy hatékonyabb, versengőbb és eredményesebb magyar gazdaságot. A piacok azonban ritkán mozognak egy egyenes vonal mentén, az árfolyamokban bőven lehetnek kilengések, hangzott el a podcastban.

A beszélgetés egyes fejezeteit a videó ezen részeinél találja:

00:00 A beköszönés után gyorsan rá is térünk a magyar eszközök csodás árfolyamalakulására a választások óta.

07:00 Meddig maradhat ilyen erős a forint és ilyen magas a kamat?

11:10 Rezsimváltás a forintnál is – kiknek fájhat, ha túl izmos?

14:05 Drágulnak-e vajon még tovább a magyar ingatlanok?

17:10 A drága energia is jobb, mintha egyáltalán nincs energia.

31:35 Amerre csak nézünk, válság van – mi lesz most a részvényekkel?

42:15 Már attól is félünk, hogy félünk? További válságmumusok.

49:45 Nade mégis, mibe fektessek, hogy a pénzem megőrizze az értékét?

01:02:45 Égnek a kisbefektetők telefonjai.

