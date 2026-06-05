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Befektetés Dollár Euró Forint

Nem érezte jól magát ma a forint

mfor.hu

Gyengüléssel zárta a pénteki kereskedést a forint a bankközi devizapiacon a kora reggeli árfolyamokhoz képest.

Az eurót délután hat órakor 355,92 forinton jegyezték, szemben a reggeli 354,05 forintos szinttel, ami mintegy 0,5 százalékos forintgyengülést jelent.

A dollár árfolyama 308,58 forintra emelkedett a reggeli 304,80 forintról, így a magyar fizetőeszköz 1,2 százalékot veszített értékéből az amerikai devizával szemben a nap folyamán.

A svájci frank árfolyama lényegében stagnált: a reggeli 387,77 forintról 387,90 forintra módosult a jegyzés délutánra.

A heti teljesítményt tekintve a forint az euróval szemben 0,5 százalékos gyengülést mutat, a dollár ellenében 1,5 százalékot veszített értékéből, míg a svájci frankkal szemben minimális, 0,1 százalékos erősödést könyvelhetett el.

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