Nem érezte jól magát ma a forint

Az eurót délután hat órakor 355,92 forinton jegyezték, szemben a reggeli 354,05 forintos szinttel, ami mintegy 0,5 százalékos forintgyengülést jelent.

A dollár árfolyama 308,58 forintra emelkedett a reggeli 304,80 forintról, így a magyar fizetőeszköz 1,2 százalékot veszített értékéből az amerikai devizával szemben a nap folyamán.

A svájci frank árfolyama lényegében stagnált: a reggeli 387,77 forintról 387,90 forintra módosult a jegyzés délutánra.

A heti teljesítményt tekintve a forint az euróval szemben 0,5 százalékos gyengülést mutat, a dollár ellenében 1,5 százalékot veszített értékéből, míg a svájci frankkal szemben minimális, 0,1 százalékos erősödést könyvelhetett el.