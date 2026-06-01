Nem ezt szoktuk meg az utóbbi időben a forinttól

Az euró árfolyama a reggel hat órakor jegyzett 354,05 forintról 355,79 forintra emelkedett 18 órakor, napközben 353,48 forint és 356,42 forint között mozgott.
A svájci frank jegyzése a reggeli 388,23 forintról 389,10 forintra ment fel, míg a dolláré 304,04 forintról 306,10 forintra emelkedett.
Az euró jegyzése a reggeli 1,1644 dollárról 1,1624 dollárra változott.
(MTI)
