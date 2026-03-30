Nem fog félrenyelni: ennyit ér a magyarok forintja

Vegyesen alakult, kevéssé változott a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben a hét végén a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az eurót reggel hat órakor 389,88 forinton jegyezték a péntek esti 389,75 forintos jegyzés után, a dollár jegyzése 338,52 forintra emelkedett 338,24 forintról, a svájci franké pedig 423,76 forintra csökkent 424,63-ról.

Hétfő reggeli jegyzésén a forint erősebben állt az egy héttel korábbi, hétfői kezdésnél: 0,9 százalékkal az euró, 0,7 százalékkal a dollár és 1,9 százalékkal a svájci frank ellenében.

A márciusi kezdéshez képest a forint mindhárom deviza ellenében gyengült: 3,5 százalékkal az euróval, 6,1 százalékkal a dollárral és 2,1 százalékkal a svájci frankkal szemben. (MTI)

