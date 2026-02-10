1p
Nem fog hinni a szemének, ha ránéz a forint árfolyamára

mfor.hu

Jó erőben van a forint kedd reggel is. 

Gyengült a forint árfolyama kedd reggel a főbb devizákkal szemben a hétfő esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az eurót 376,90 forinton jegyezték hét órakor, magasabban a hétfő esti 376,64 forintnál. A dollár jegyzése 316,57 forintról 316,59 forintra változott, a svájci franké pedig 412,17 forintról 412,58 forintra emelkedett. Az euró árfolyama 1,1906 dollárra változott a hétfő esti 1,1897 dollárról.

(MTI)

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

 

Változtak a megtakarítási szokások tavaly, a kisbefektetők elfordultak az állampapíroktól a kockázatosabb befektetések felé – írja a Privátbankár. 

Jó napja volt a forintnak.

Erősödött délutánra a forint.

Hiába állt ki néhány nappal ezelőtt a Deutsche Bank a korábban az aranyra aggatott 6000 dolláros, unciánkénti árcédulája mellett, mostanra jóval árnyaltabb a kép a piacon. Ez zárójelbe is teheti az előbbihez hasonló meredek prognózisokat a nagyobb elemzőházaknál.

Komoly visszaesés, nagy leértékelődés. Ez jellemzi a magyar jegybank korábbi vezetésének manőverét.

Minek várni? Kérdezte a forint, de rögtön megadta a választ is hétfőn reggel.

Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben péntek reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Két éve nem látott szinten a magyar fizetőeszköz. 

A múlt hónap végén kibontakozó masszív eladási hullám idején rengeteg pénz égett el, de a vihar mostanra elülni látszik. Hogy ezek után mi vár az aranyra? Abból ezúttal sem csináltak titkot az elemzők.

Interjú a CIB Bank kkv üzletág-igazgatójával.

