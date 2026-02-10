Nem fog hinni a szemének, ha ránéz a forint árfolyamára

Gyengült a forint árfolyama kedd reggel a főbb devizákkal szemben a hétfő esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az eurót 376,90 forinton jegyezték hét órakor, magasabban a hétfő esti 376,64 forintnál. A dollár jegyzése 316,57 forintról 316,59 forintra változott, a svájci franké pedig 412,17 forintról 412,58 forintra emelkedett. Az euró árfolyama 1,1906 dollárra változott a hétfő esti 1,1897 dollárról.
(MTI)
