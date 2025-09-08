Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Nem fog örülni, ha látja, mi történt a forinttal

mfor.hu

Hétfőn reggel gyengült a forint a főbb devizákkal szemben.

Az eurót hétfő reggel hét órakor 393,16 forinton jegyezték a péntek délután hat órai 392,29 forintos állás után, a dollár jegyzése 335,68 forintra ment fel 333,61 forintról, a svájci franké pedig 420,95-re 419,22-ről, ami sorrendben 0,2 és 0,6, valamint 0,4 százalékos forintgyengülésnek felel meg. Szeptember eleje óta a hétfő reggeli állás szerint a forint 0,8 százalékkal erősödött az euró, 1,1 százalékkal a dollár és 0,7 százalékkal a svájci frank ellenében. Az év eleji kezdésnél a forint 4,5 százalékkal áll erősebben az euróval, 15,5 százalékkal erősebben a dollárral, 3,9 százalékkal a svájci frankkal szemben.

(MTI)

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

Az euró és a svjáci frank egy, a dollár viszont több mint három és fél éve nem volt ilyen olcsó.

Erősödött a forint árfolyama az euróval és a dolárrral szemben pénteken estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az euróval szemben egyéves, a dollár ellenében több mint kétéves csúcson van az árfolyam. 

Rég volt ilyen: 393 forint alatt is járt az euró. 

Csütörtök reggeli árfolyamok.

Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben szerdán kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.

Ezt tapasztalja Demjén Ottó, az MBH Befektetlési Bank kereskedésért és értékesítésért felelős ügyvezető igazgatója.

Az éjszaka megint gyengébb lett a forint.

A forint mozgásának nem volt iránya kedden.

Nemzetközi devizakereskedelemben a forint.

Kamatmentes kölcsön jelenthet megoldást.

Interjú az MBH Bank ügyvezető igazgatójával.

