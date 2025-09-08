Nem fog örülni, ha látja, mi történt a forinttal

Az eurót hétfő reggel hét órakor 393,16 forinton jegyezték a péntek délután hat órai 392,29 forintos állás után, a dollár jegyzése 335,68 forintra ment fel 333,61 forintról, a svájci franké pedig 420,95-re 419,22-ről, ami sorrendben 0,2 és 0,6, valamint 0,4 százalékos forintgyengülésnek felel meg. Szeptember eleje óta a hétfő reggeli állás szerint a forint 0,8 százalékkal erősödött az euró, 1,1 százalékkal a dollár és 0,7 százalékkal a svájci frank ellenében. Az év eleji kezdésnél a forint 4,5 százalékkal áll erősebben az euróval, 15,5 százalékkal erősebben a dollárral, 3,9 százalékkal a svájci frankkal szemben.