Nem fog pezsgőt bontani? Ennyiért adták az eurót pénteken

Vegyesen alakult pénteken a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon, a hetet pedig nagyjából egy százalékos gyengüléssel zárta.

Az eurót délután hat órakor 362,06 forinton jegyezték a reggel hét órai 362,78 forint után. A dollár jegyzése 316,53 forintra csökkent 317,22 forintról, a svájci franké pedig 392,31 forintra változott 392,03 forintról.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

A forint a júliusi kezdéshez képest gyengébben áll mindhárom devizával szemben: 1,6 százalékkal az euró és a svájci frank, illetve 1,3 százalékkal a dollár ellenében.

Az év eleje óta a forint az euróval szemben 5,9 százalék, a dollárral szemben 3,3 százalék, a svájci frank ellenében 5,0 százalék nyereséget halmozott fel.