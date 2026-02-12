Nem fog sírógörcsöt kapni, ha a forintra néz

Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben csütörtök estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az euró árfolyama a reggel hat órakor jegyzett 379,46 forintról 378,75 forintra csökkent este hat órakor, napközben 377,85 forint és 381,45 forint között mozgott.

A svájci frank jegyzése a reggeli 414,64 forintról 414,76 forintra emelkedett, míg a dollár jegyzése 319,95 forintról 319,04 forintra csökkent. Az euró jegyzése a reggeli 1,1863 dollárról 1,1870 dollárra változott.