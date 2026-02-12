1p

A fenntarthatóság nem opció – hanem stratégiai kérdés

Klasszis Talks&Wine – konkrét példák, kézzelfogható megoldások, inspiráló gondolatok.

Legyen üzletileg is nyertese a változásnak! Early bird jegyek február 16-ig!

Részletek és jelentkezés >>

Befektetés Forint

Nem fog sírógörcsöt kapni, ha a forintra néz

mfor.hu

Felemás napja volt a forintnak.

Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben csütörtök estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az euró árfolyama a reggel hat órakor jegyzett 379,46 forintról 378,75 forintra csökkent este hat órakor, napközben 377,85 forint és 381,45 forint között mozgott.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

A svájci frank jegyzése a reggeli 414,64 forintról 414,76 forintra emelkedett, míg a dollár jegyzése 319,95 forintról 319,04 forintra csökkent. Az euró jegyzése a reggeli 1,1863 dollárról 1,1870 dollárra változott.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Váratlanul nagyot gyengült a forint

Váratlanul nagyot gyengült a forint

Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben csütörtök reggelre az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Nagy alpesi lesiklásra készül a forint

Magasról nagyot lehet esni – kapaszkodik a forint

A magyar fizetőeszköz árfolyama gyengült a keddi bankközi piacon.

Izzik az olajpiac: rendkívüli jelzést kaptak az amerikai hajók

Izzik az olajpiac: rendkívüli jelzést kaptak az amerikai hajók

A kínálati oldal biztonsági aggályai tovább fűthetik a piacot.

Magyar állampapír helyett külföldi értékpapírt vesznek a magyarok

Magyar állampapír helyett külföldi értékpapírt vesznek a magyarok

Változtak a megtakarítási szokások tavaly, a kisbefektetők elfordultak az állampapíroktól a kockázatosabb befektetések felé – írja a Privátbankár. 

Nem fog hinni a szemének, ha ránéz a forint árfolyamára

Nem fog hinni a szemének, ha ránéz a forint árfolyamára

Jó erőben van a forint kedd reggel is. 

Örömtáncot lejt, ha a forint árfolyamára néz

Örömtáncot lejt, ha a forint árfolyamára néz

Jó napja volt a forintnak.

Vérszemet kapott a forint: 2023 óta nem láttunk ilyen árfolyamot

Vérszemet kapott a forint: 2023 óta nem láttunk ilyen árfolyamot

Erősödött délutánra a forint.

Ez betett: fájdalmas hullámvasútra ült, aki az aranyra fogadott

Ez betett: fájdalmas hullámvasútra ült, aki az aranyra fogadott

Hiába állt ki néhány nappal ezelőtt a Deutsche Bank a korábban az aranyra aggatott 6000 dolláros, unciánkénti árcédulája mellett, mostanra jóval árnyaltabb a kép a piacon. Ez zárójelbe is teheti az előbbihez hasonló meredek prognózisokat a nagyobb elemzőházaknál.

Már megint: másodjára teszik ugyanazt a piacok

Mindenkit elbűvölnek a piacok hétfő reggel. Így is marad?

A nagy bukás: egyre olvad a Matolcsy-örökség

A nagy bukás: egyre olvad a Matolcsy-örökség

Komoly visszaesés, nagy leértékelődés. Ez jellemzi a magyar jegybank korábbi vezetésének manőverét.

Győr Tamás: A költségvetés mozgástere 2026-ra teljesen beszűkül

Győr Tamás: A költségvetés mozgástere 2026-ra teljesen beszűkül


Interjú a CIB Bank kkv üzletág-igazgatójával.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168