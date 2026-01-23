1p

Befektetés Forint

Nem fog zsebkendőt kérni, ha rápillant a forintárfolyamra

mfor.hu

A magyar fizetőeszköz összességében erősödött a héten a főbb devizákkal szemben.     

A főbb devizákkal szemben vegyesen alakult a forint árfolyama a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon, írta az MTI.

Az eurót este hat órakor 382,08 forinton jegyezték a reggel hét órai 381,94 forint után, a dollárt 324,57 forinton jegyezték 324,95 forint után, a svájci frank jegyzése pedig 411,99 forintra emelkedett 411,30 forintról.

A hetet a forint erősödéssel fejezte be, az euróval szemben 0,8 százalékot, a dollár ellenében 2,3 százalékot, a svájci frankkal szemben pedig 0,4 százalékot ért el. A forint erősebben áll az év eleji kezdésnél is, 0,7 százalékkal az euró, 0,9 százalékkal a dollár és 0,3 százalékkal a svájci frank ellenében.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

 

A magyar fizetőeszköz árfolyama erősödött a csütörtöki bankközi piacon.

Vegyesen alakult, kevéssé változott csütörtök reggelre a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben szerda estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

A jövő héttől új állampapírt vásárolhatnak a lakossági befektetők.

Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben.

Az euróval és a dollárral szemben erősödött, a svájci frank ellenében gyengült a hazai fizetőeszköz.

