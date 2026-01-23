Nem fog zsebkendőt kérni, ha rápillant a forintárfolyamra

A főbb devizákkal szemben vegyesen alakult a forint árfolyama a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon, írta az MTI.

Az eurót este hat órakor 382,08 forinton jegyezték a reggel hét órai 381,94 forint után, a dollárt 324,57 forinton jegyezték 324,95 forint után, a svájci frank jegyzése pedig 411,99 forintra emelkedett 411,30 forintról.

A hetet a forint erősödéssel fejezte be, az euróval szemben 0,8 százalékot, a dollár ellenében 2,3 százalékot, a svájci frankkal szemben pedig 0,4 százalékot ért el. A forint erősebben áll az év eleji kezdésnél is, 0,7 százalékkal az euró, 0,9 százalékkal a dollár és 0,3 százalékkal a svájci frank ellenében.