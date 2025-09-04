Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

1p
Nem hisz a szemének, ha meglátja, mit művelt a forint

mfor.hu

Rég volt ilyen: 393 forint alatt is járt az euró. 

Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben csütörtökön kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.

Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 393,55 forintról 392,88 forintra csökkent 18 órakor, napközben 392,83 forint és 395,65 forint között mozgott.

A svájci frank jegyzése a reggeli 419,87 forintról 418,55 forintra csökkent, míg a dolláré 337,84 forintról 337,32 forintra süllyedt.

Az euró jegyzése a reggeli 1,1652 dollárról 1,1646 dollárra változott – írja az MTI.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

Kapott egy gyomrost a forint az éjjel

Csütörtök reggeli árfolyamok.

Öröm ránézni a forintra

Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben szerdán kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.

A személyes kapcsolatra, tanácsadásra, elemzésekre nagyobb szükség van, mint valaha

Ezt tapasztalja Demjén Ottó, az MBH Befektetlési Bank kereskedésért és értékesítésért felelős ügyvezető igazgatója.

Kicsordul a könnye, ha meglátja, mennyibe kerül egy euró

Az éjszaka megint gyengébb lett a forint.

A forint otthon maradt és a startra várt

A forint mozgásának nem volt iránya kedden.

Az első szellő elfújja, olyan gyenge a forint

Nemzetközi devizakereskedelemben a forint.

Váratlan számokat láthat, ha most akar eurót venni

Jól indította a hetet a forint.

Még nem dőlt el a forint sorsa

A forint árfolyama nem igazán változott a bakközi piacon pénteken.

Péntek reggel sem ugyanannyit ér a forint, mint néhány órája

Friss árfolyamok.

Estére elnyugodott a forint

Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben csütörtök estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Kamatmentes segítség a vállalkozói mindennapokhoz – új forgóeszközhitel az MBH Bank MFB Pont Plusz termékportfóliójában

Kamatmentes kölcsön jelenthet megoldást.

A személyes kapcsolatra, tanácsadásra, elemzésekre nagyobb szükség van, mint valaha

Interjú az MBH Bank ügyvezető igazgatójával.

