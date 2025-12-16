1p
Nem hisz majd a szemének, ha meglátja, mennyibe kerül egy euró

mfor.hu

Gyengült kissé a forint kedd reggelre főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az euró jegyzése reggel hat órakor 384,77 forinton állt az előző este hat órai 384,55 forint után, a dollár jegyzése 327,42 forint 327,12 forint után, a svájci frank pedig 411,23 forinton áll 410,82 forint után. A forint az év eleje óta 6,5 százalékkal erősödött az euróval, 17,6 százalékkal a dollárral és 6,1 százalékkal a svájci frankkal szemben.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

(MTI)

