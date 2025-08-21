1p
Befektetés Forint

Nem hisz majd a szemének, ha meglátja, milyen erős lett a forint hirtelen

mfor.hu

Erősödött kissé reggelre a forint.

Az euróval és a svájci frankkal szemben kissé erősödött, a dollár ellenében nem változott a forint árfolyama csütörtök reggelre az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az eurót reggel hét órakor 394,64 forinton jegyezték az előző esti 395,23 forinttal szemben, a dollár jegyzése 338,84 forinton állt 338,85 forint után, a svájci franké 420,75 forintra csökkent 421,25 forintról. Az év eleje óta a forint 4,1 százalékkal erősödött az euró, 14,8 százalékkal a dollár és 3,9 százalékkal a svájci frank ellenében.

(MTI)

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

 

