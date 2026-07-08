Nem igazán vártuk ezt a forinttól

Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben szerda reggel a kedd esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az eurót 7 órakor 355,32 forinton jegyezték, magasabban a kedd esti 354,70 forintnál, ugyanakkor a magyar fizetőeszköz szűk 0,6 százalékos gyengülést is mutatott már reggel az euróval szemben.

Ezzel, a grafikonon is jól látható néhány napos stabilizálódás után a forint újra átfordult, gyengülni kezdett.

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A főbb párok alakulása

A dollár jegyzése 311,14 forintra emelkedett 310,50 forintról, a svájci frank pedig 384,78 forintról 385,05 forintra drágult. Az euró árfolyama 1,1424 dollárról 1,1416 dollárra gyengült. (MTI)