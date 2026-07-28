Nem izgulta túl a forint a keddi kereskedést

Az eurót délután hat órakor 360,33 forinton jegyezték a reggel hét órai 360,10 forint után, a dollár jegyzése 315,63 forintra csökkent 316,77 forintról, a svájci franké pedig 386,27 forintra 386,61-ről.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

Kedd délutáni jegyzésén a forint gyengébben áll a július havi kezdésnél, bő egy százalékkal az euró és a dollár, és közel egy százalékkal a svájci frank ellenében.

Az év eleje óta a forint 6,3 százalék nyereségre tett szert az euró, 3,6 százalék nyereségre a dollár ellenében, és 6,5 százalékkal erősödött a svájci frankkal szemben.