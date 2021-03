Nem lankad a bitcoin intézményi adaptációja

A kriptodevizák, rácáfolva a pesszimista hangokra, ismét népszerűek, és egyre több cég jelenti be, hogy valamilyen módon felül a vonatra. A múlt héten például a Soros Fund Management is pozitívan nyilatkozott, a Teslákat pedig bitcoinért is meg lehet vásárolni. A trendekről lapunk munkatársa beszélt a TrendFM műsorában.