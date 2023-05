Nem szabadul a 370-es csapdából a forint

Szerda este még valamivel 370 forint alatt járt az euró jegyzése a bankközi devizapiacon, csütörtökön reggelre azonban már újra e szint fölé emelkedett az árfolyam. Egy euróért reggel háromnegyed nyolc tájban 370,14 forintot kellett adni, míg szerda este még 369,80 körül járt az EUR/HUF.

Az EUR/HUF alakulása szerda estétől csütörtök reggelig. Forrás: Privátbankár Árfolyamkereső

Hasonló utat járt be a dollár jegyzése is: a tegnap esti 340,8 forintos szintről 341,7-ig emelkedett az USD/HUF árfolyam csütörtök reggelre. A scájci frankkal szemben viszont erősödött a forint: tegnap este még 380,21-nél járt a jegyzés, csütörtök reggel viszont 379,50-ért is lehetett frankot szerezni a bankközin.