Nem törölte ki a csipát a szeméből a forint

Vegyesen alakult, kevéssé változott a forint árfolyama szerda reggelre a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizapiacokon – jelentette az MTI.
- Az eurót reggel hat órakor 383,67 forinton jegyezték az előző esti 383,73 forint után,
- a dollár 330,01 forinton áll 329,70 után,
- a svájci frank pedig 409,40 forinton 409,09 forint után.
A forint szerda reggeli jegyzésén 0,5 százalékkal áll gyengébben az euróval szemben a decemberi kezdésnél és 0,3 százalékkal gyengébben a dollár ellenében. A svájci frankkal szemben a jegyzése nagyjából megegyezik a decemberi kezdéssel. Az év eleje óta a forint erősödött: 6,8 százalékkal az euró, 17,0 százalékkal a dollár és 6,5 százalékkal a svájci frank ellenében.
