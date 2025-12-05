1p

Befektetés Dollár Euró Forint Svájci frank

Nem tudni mire gyúr, de látszik a forinton

mfor.hu

A magyar fizetőeszköz megerősödve jött ki a pénteki bankközi piacról.

Erősödött a forint pénteken a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon – jelentette az MTI.

  • Az eurót este hat órakor 381,99 forinton jegyezték a reggel hat órai 383,00 forint után,
  • a dollár jegyzése 328,29 forintra csökkent 328,69-ről,
  • a svájci franké pedig 407,80-ra 409,17 forintról.

Péntek esti jegyzése alapján a forint vegyes eredménnyel fejezi be a hetet a főbb devizákkal szemben; az euró ellenében 0,1 százalékkal gyengébben, de 0,2 és 0,4 százalékkal erősebben a dollárral és a svájci frankkal szemben. Év eleje óta a forint erősödött mindhárom devizával szemben, 7,2 százalékkal az euró, 17,4 százalékkal a dollár és 6,9 százalékkal a svájci frank ellenében.

A dollárt lenyomta a héten a forint
A dollárt lenyomta a héten a forint
Fotó: Pixabay

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

