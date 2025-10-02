Nem tudott ma magával mit kezdeni a forint

Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben csütörtökön estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben – írja az MTI.

Az euró árfolyama alig változott, a reggel hét órakor jegyzett 389,25 forintról 389,30 forintra emelkedett 18 órakor, napközben 388,48 forint és 389,63 forint között mozgott.

A svájci frank jegyzése ugyancsak szinte változatlan maradt, a reggeli 416,32 forintról 416,30 forintra csökkent, míg a dolláré 331,68 forintról 332,86 forintra emelkedett.

Az euró jegyzése a reggeli 1,1730 dollárról 1,1696 dollárra változott.