Nem viszik vásárra a bőrüket, amíg nincs béke – erre ébredt a piac

Enyhe csökkenéssel nyitottak az európai tőzsdék, emelkedett az olaj és a gáz ára.

A londoni FTSE 100 index 0,33 százalékkal, a frankfurti DAX 0,14 százalékkal, a párizsi CAC 40 index 0,01 százalékkal, a milánói FTSE MIB 0,13 százalékkal, a madridi IBEX 35 pedig 0,17 százalékkal került alacsonyabb szintre a nyitáskor.

Az előző hónapban a STOXX 600 index 2,4 százalékkal, az Euro Stoxx 50 index 2,9 százalékkal emelkedett. A londoni FTSE 100 index 0,4 százalékos, a DAX 3,3 százalékos, a CAC 40 index 0,8 százalékos, a milánói FTSE MIB 3,7 százalékos, a spanyol IBEX 35 pedig 3,3 százalékos havi erősödést ért el. A befektetői hangulatot továbbra is az Egyesült Államok és Irán közötti tárgyalások alakulása befolyásolja.

Áttörést várnának

A felek a hétvégén módosítási javaslatokat cseréltek a tűzszünet meghosszabbításáról és a Hormuzi-szoros teljes újranyitásáról szóló megállapodástervezet kapcsán, de a piaci szereplők szerint egyelőre nem látható áttörés a tárgyalásokon.

Nem mondhatni, hogy Budapest kilógott a sorból

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 0,20 pontos emelkedéssel, 134 617,01 ponton nyitott hétfőn.