Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Nem volt pörgős napja a forintnak

mfor.hu

Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben csütörtökön kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.

Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 391,04 forintról 391,24 forintra emelkedett 18 órakor, napközben 390,42 forint és 392,94 forint között mozgott.

A svájci frank jegyzése a reggeli 419,47 forintról 419,89 forintra ment fel, míg a dolláré 335,79 forintról 338,32 forintra emelkedett.

Az euró jegyzése a reggeli 1,1646 dollárról 1,1562 dollárra változott. (MTI)

Fotó: Depositphotos

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

 

 

Egyetlen év alatt több mint 38 százalékkal emelkedett a pénzügyi szolgáltatóknál vezetett tartós befektetési számlák (TBSZ) száma, ami arra utal, hogy a kisbefektetőknek egyre motiválóbb a konstrukcióval elérhető adóelőny – hívta fel a figyelmet Barát Mihály, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakújságírója. Közben a TBSZ-számlákon tartott összeg is szép ütemben gyarapodik. 

