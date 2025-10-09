Nem volt pörgős napja a forintnak

Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 391,04 forintról 391,24 forintra emelkedett 18 órakor, napközben 390,42 forint és 392,94 forint között mozgott.
A svájci frank jegyzése a reggeli 419,47 forintról 419,89 forintra ment fel, míg a dolláré 335,79 forintról 338,32 forintra emelkedett.
Az euró jegyzése a reggeli 1,1646 dollárról 1,1562 dollárra változott. (MTI)
