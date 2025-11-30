Nem volt valami fényes hete a Molnak

A heti forgalom 135,58 milliárd forint volt az előző heti 88,57 milliárd forint után, a vezető részvények a Mol kivételével erősödtek. Szerdán a BUX 1213,46 pontos, 1,12 százalékos emelkedéssel, 109 827,02 ponton, új történelmi csúcson zárt. Heti összefoglalójában az Equilor Befektetési Zrt. kiemelte: holdingstruktúrára vált a Mol. Az átállás után az olaj, a finomítás és a kiskereskedelmi üzletágak önálló leányvállalatokban működnek majd, a folyamat várhatóan 2026 tavaszáig lezárul.

Saját részvényt vett a héten az OTP és a Richter. A szerdai kereskedésben az OTP 64 375 saját részvényt vásárolt 34 206 forinton átlagáron. A Richter a részvényalapú munkavállalói és vezetői ösztönzési rendszer részvényszükségletének biztosítása miatt 30 ezer darab saját részvényt vett, 9765 forintos átlagáron. Célár érkezett a Magyar Telekom részvényére, a HSBC 1790 forintban határozta meg a 12 hónapos célárfolyamot, tartás ajánlás mellett. A részvényt követő 10 elemző közül 7 vételre, 3 tartásra ajánlja jelenleg, a medián célárfolyam 2010 forint – jelezte az Equilor. A héten a vezető részvények közül az OTP árfolyama 4,49 százalékkal erősödött, pénteken a papír 34 210 forinton zárt, heti forgalma 91,33 milliárd forint volt.

A Magyar Telekom árfolyama a héten 2,57 százalékkal emelkedett, a részvény 1758 forinton fejezte be a kereskedést pénteken, heti forgalma 4,39 milliárd forintot tett ki. A Richter részvényei 1,25 százalékkal drágultak a héten, a papír 9735 forinton zárt pénteken, heti forgalma meghaladta a 19,54 milliárd forintot. A héten a Mol árfolyama 3,58 százalékkal csökkent, pénteki záróára 2910 forint volt, heti forgalma 12,30 milliárd forintot ért el. A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX pénteken 10 403,53 ponton zárt, 143,74 ponttal, 1,40 százalékkal magasabban az előző hetinél.

