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Nemcsak a péntek, az egész hónap csalódás volt a forint számára

mfor.hu

Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben pénteken a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon, valamint gyengüléssel fejezte be a hetet és júliust is.

Az euró jegyzése délután hat órára 364,42 forintra ment fel a reggel hét órai 362,28 forintról, a dolláré 316,65 forintra emelkedett 314,82 forintról, a svájci franké pedig 391,55 forintra 389,94-ről.

A forint így az euróval és a dollárral szemben 0,6 százalékkal, a svájci frank ellenében pedig 0,4 százalékot adott le árfolyamából pénteken.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

A hét eleji kezdésnél a forint 1,3 százalékkal áll gyengébben az euróval, 0,4 százalékkal a dollárral és 1,2 százalékkal a svájci frankkal szemben.

A július hónapot a forint szintén gyengüléssel zárta: 2,3 százalékkal az euró, 1,4 százalékkal a dollár és 1,5 százalékkal a svájci frank ellenében.

Az év eleje óta azonban a forint tartja nyereségét, 5,2 százalékon áll az euró és a svájci frank, valamint 3,3 százalékon a dollár ellenében. A Budapesti Értéktőzsde viszont a forinttal ellentétben kifejezetten jól, új történelmi csúcson zárta a hetet. Erről laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár számolt be.

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