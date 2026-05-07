Csúcson a forint, visszatér a bizalom: mire számíthatnak a hazai befektetők? A változások a magyar tőzsdét is elérik?

Szokatlan: a béke hírére verdesi a plafont a nemesfémek ára

A nemesfémek piacán egy csapásra szinte mindent venni kezdtek a befektetők. De láttunk már hasonlót. Kérdés, hogy az elmúlt napokban tapasztalt felfutás mennyire tartós.

Szomorkásan kezdték a határidős kereskedést a nemesfémek a héten. Mostanra viszont úgy fest, hogy az akkor látott árszintektől az arany, az ezüst, de még a platina is elrugaszkodott.

Egy héten belül: két számjegyű drágulás

Csütörtökre 5-10 százalékkal volt feljebb a nemesfémek világpiaci ára a hétfői mélypontokhoz képest. Ehhez az kellett, hogy Donald Trump amerikai elnök elég konkrét nyilatkozatot tegyen a közel-keleti válsággal, egészen pontosan a Hormuzi-szoros hajózási útvonallal összefüggésben.

Amerika első embere ezt a hét közepén végül meg is tette, innen pedig elkezdett kibontakozni a rali, az már más kérdés, hogy valóban lezárható-e a háború. Utóbbiról itt olvashatja részletes elemzésünket.

Arany

Már régebb óta mozgott egy szűkebb sávban. Az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed április végi döntése, kommunikációja miatt is inkább a sáv alján, az unciánkénti 4500 dolláros ár körül adták-vették a legcsillogóbb nemesfémet a kereskedők. Innen egy bő 5 százalékos szárnyalással a 4700-as szint fölé tört ki az árfolyam. Egy komolyabb ellenállást technikailag éppen a korábbi mérföldkő, az 5000 dolláros szint jelenthet számára a mostani tartománytól felfelé. A kilátások kedvezők: a Morgan Stanley a közelmúltban emelte árprognózisát, szerintük 5200-ig rakétázhat idén az arany. 

Arról, hogy az ezüst vagy éppen a platina miként teljesít, és mikor lehet fenntartható a kipattant árupiaic szárnyalás további részleteket a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár oldalán megjelent írásból ismerhet meg.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

