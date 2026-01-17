Netflix, Boeing, GM: ezekbe a cégekbe fektetett nemrég Donald Trump

A csütörtökön és pénteken közzétett pénzügyi információk szerint Trump vásárlásainak többsége közintézmények, városok, iskolák, közművek és kórházak hitelpapírjai volt, de olyan cégektől is vásárolt kötvényeket, mint a Boeing, az Occidental Petroleum és a General Motors – írja a Reuters.

A befektetések között vannak olyan ágazatok papírjai is, amelyek profitálnak az elnök politikájából, ami kérdéseket vet fel az összeférhetetlenséggel kapcsolatban.

Trump decemberben közölte, hogy beleszólhat abba, hogy a Netflix folytathatja-e a Warner Bros Discovery 83 milliárd dolláros felvásárlását, miután a cégre ellenajánlatot nyújtott be a Paramount Skydance. A Warner Bros felvásárlására irányuló bármilyen megállapodáshoz hatósági jóváhagyás szükséges.

Egy névtelenséget kérő Fehér Ház-tisztviselő pénteken azt mondta, hogy Trump részvény- és kötvényportfólióját egy külső pénzügyi intézmény függetlenül kezeli, és sem Trump, sem családtagja nem képesek irányítani, befolyásolni vagy beleszólni a portfólió kezelésébe.

Sok vagyonos személyhez hasonlóan Trump is rendszeresen vásárol kötvényeket befektetési portfóliója részeként – írja a Reuters. Korábban egy legalább 82 millió dollár értékű kötvényvásárlást jelentett be augusztus végétől október elejéig.