Nézze csak, ennyiért adják az eurót kedd reggel!

Erősödött a forint árfolyama kedd reggel a főbb devizákkal szemben a hétfő esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az eurót 355,65 forinton jegyezték hét órakor, alacsonyabban a hétfő esti 355,79 forintnál. A dollár jegyzése 306,10 forintról 305,60 forintra csökkent, a svájci frank pedig 389,10 forintról 388,71 forintra süllyedt.
Az euró árfolyama 1,1638 dollárra erősödött a hétfő esti 1,1624 dollárról.
