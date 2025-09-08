Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

1p
Befektetés Forint

Nézze csak, merre szédelgett a forint!

mfor.hu

Nem tudta, merre induljon hétfőn a forint.

Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben hétfőn estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 393,16 forintról 393,12 forintra csökkent este hat órakor, napközben 392,73 forint és 394,54 forint között mozgott.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

A svájci frank jegyzése a reggeli 420,95 forintról 421,68 forintra mozgott, míg a dolláré 335,68 forintról 334,55 forintra csökkent. Az euró jegyzése a reggeli 1,1717 dollárról 1,1751 dollárra változott.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Nem fog örülni, ha látja, mi történt a forinttal

Nem fog örülni, ha látja, mi történt a forinttal

Hétfőn reggel gyengült a forint a főbb devizákkal szemben.

Elképesztő, mit művel a forint

Elképesztő, mit művel a forint

Az euró és a svjáci frank egy, a dollár viszont több mint három és fél éve nem volt ilyen olcsó.

Bombaformában a forint, rég volt ilyen erős a magyar fizetőeszköz

Bombaformában a forint, rég volt ilyen erős a magyar fizetőeszköz

Erősödött a forint árfolyama az euróval és a dolárrral szemben pénteken estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Száguld a forint, kétéves csúcson jár a dollárral szemben

Száguld a forint, kétéves csúcson jár a dollárral szemben

Az euróval szemben egyéves, a dollár ellenében több mint kétéves csúcson van az árfolyam. 

Nem hisz a szemének, ha meglátja, mit művelt a forint

Rég volt ilyen: 393 forint alatt is járt az euró. 

Kapott egy gyomrost a forint az éjjel

Kapott egy gyomrost a forint az éjjel

Csütörtök reggeli árfolyamok.

Öröm ránézni a forintra

Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben szerdán kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.

A személyes kapcsolatra, tanácsadásra, elemzésekre nagyobb szükség van, mint valaha

Ezt tapasztalja Demjén Ottó, az MBH Befektetlési Bank kereskedésért és értékesítésért felelős ügyvezető igazgatója.

Kicsordul a könnye, ha meglátja, mennyibe kerül egy euró

Kicsordul a könnye, ha meglátja, mennyibe kerül egy euró

Az éjszaka megint gyengébb lett a forint.

A forint otthon maradt és a startra várt

A forint otthon maradt és a startra várt

A forint mozgásának nem volt iránya kedden.

Kamatmentes segítség a vállalkozói mindennapokhoz – új forgóeszközhitel az MBH Bank MFB Pont Plusz termékportfóliójában

Kamatmentes segítség a vállalkozói mindennapokhoz – új forgóeszközhitel az MBH Bank MFB Pont Plusz termékportfóliójában (x)

Kamatmentes kölcsön jelenthet megoldást.

A személyes kapcsolatra, tanácsadásra, elemzésekre nagyobb szükség van, mint valaha

A személyes kapcsolatra, tanácsadásra, elemzésekre nagyobb szükség van, mint valaha


Interjú az MBH Bank ügyvezető igazgatójával.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Az Erste felvillanós bankkártyával lepi meg a gyerekeket

Az Erste felvillanós bankkártyával lepi meg a gyerekeket


Rakéta jelenik meg fizetéskor.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168