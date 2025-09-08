Nézze csak, merre szédelgett a forint!

Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben hétfőn estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 393,16 forintról 393,12 forintra csökkent este hat órakor, napközben 392,73 forint és 394,54 forint között mozgott.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

A svájci frank jegyzése a reggeli 420,95 forintról 421,68 forintra mozgott, míg a dolláré 335,68 forintról 334,55 forintra csökkent. Az euró jegyzése a reggeli 1,1717 dollárról 1,1751 dollárra változott.