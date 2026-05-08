Nézze csak, mi történt a forinttal péntek reggel!

Gyengült a forint pénteken reggel a főbb devizákkal szemben a csütörtök esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az eurót 7 órakor 356,78 forinton jegyezték, magasabban a csütörtök esti 356,02 forintnál, miután csütörtökön egy rövid időre a 355-ös határ alá is benézett az árfolyam.
A dollár 302,66 forintról 303,96 forintra erősödött, a svájci frank pedig 389,10 forintról 389,78 forintra drágult. Eközben az euró 1,1763 dollárról 1,1736 dollárra gyengült.
(via MTI)