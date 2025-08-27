Nézze csak, mi történt a forinttal!

1p
Szerda reggeli friss árfolyamok.

Az MTI összefoglalója szerint vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben szerda reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az euró hét órakor 396,07 forinton állt, alacsonyabban a kedd esti 396,36 forintnál. A dollár jegyzése 339,97 forintról 341,04 forintra emelkedett, a svájci franké pedig 423,42 forintról 423,52 forintra nőtt.

Az euró 1,1613 dollárra gyengült a kedd esti 1,1657 dollárról.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

