Nézze csak, mi történt a forinttal!

Az MTI összefoglalója szerint vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben szerda reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az euró hét órakor 396,07 forinton állt, alacsonyabban a kedd esti 396,36 forintnál. A dollár jegyzése 339,97 forintról 341,04 forintra emelkedett, a svájci franké pedig 423,42 forintról 423,52 forintra nőtt.

Az euró 1,1613 dollárra gyengült a kedd esti 1,1657 dollárról.