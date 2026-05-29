Nézze csak, mit csinált a forint Magyar Péter örömhírére!

Az euró árfolyama a reggel hétkor jegyzett 354,42 forintról 353,75 forintra csökkent 18 órakor, napközben 353,49 forint és 355,15 forint között mozgott az MTI szerint.

A svájci frank jegyzése a reggeli 388,36 forintról 387,79 forintra csökkent, míg a dolláré 304,50 forintról 302,95 forintra gyengült.

Az euró jegyzése a reggeli 1,1639 dollárról 1,1677 dollárra erősödött.

