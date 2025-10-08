Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

1p
Befektetés Forint

Nézze csak, mit művelt a forint!

mfor.hu

Magára talált a forint.

Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben szerdán kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.

Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 393,35 forintról 391,75 forintra változott este hat órára, napközben 391,21 forint és 393,77 forint között mozgott.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

A svájci frank jegyzése a reggeli 422,73 forintról 420,88 forintra csökkent, míg a dolláré 338,60 forintról 337,58 forintra süllyedt. Az euró jegyzése a reggeli 1,1617 dollárról 1,1606 dollárra változott.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Történelmi szintre jutott az arany

Történelmi szintre jutott az arany

Egy lélektani határt ért el.

A választásig erős marad a forint?

A választásig erős marad a forint?

Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben szerda reggel.

Hatalmasat zakózott a forint

Hatalmasat zakózott a forint

393 forint felett is járt az euró. 

Merre jár a forint e borús keddi reggelen?

Merre jár a forint e borús keddi reggelen?

Erre is, arra is.

Őszi légyként gyengült el a forint

Őszi légyként gyengült el a forint

A magyar fizetőeszköz nem remekelt hétfőn.

Rákaptunk a TBSZ-re, rekordon a befektetések

Rákaptunk a TBSZ-re, rekordon a befektetések

Egyetlen év alatt több mint 38 százalékkal emelkedett a pénzügyi szolgáltatóknál vezetett tartós befektetési számlák (TBSZ) száma, ami arra utal, hogy a kisbefektetőknek egyre motiválóbb a konstrukcióval elérhető adóelőny – hívta fel a figyelmet Barát Mihály, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakújságírója. Közben a TBSZ-számlákon tartott összeg is szép ütemben gyarapodik. 

Így kezdi a sorsdöntő hetet a forint

Így kezdi a sorsdöntő hetet a forint

Felemás formában kezdi a hetet a magyar fizetőeszköz.

Nehezen hihető, hogy ennyiért adják az eurót – öröm a forintra nézni

Nehezen hihető, hogy ennyiért adják az eurót – öröm a forintra nézni

Jó napja volt a forintnak.

Nem tudott ma magával mit kezdeni a forint

Nem tudott ma magával mit kezdeni a forint

De így is 390 forint alatt maradt az euró.

Egyszerűen nem bír a dollár és az euró a forinttal

Egyszerűen nem bír a dollár és az euró a forinttal

Alig változott csütörtök reggelre a forint árfolyama.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168