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Befektetés Bankközi Deviza Euró Forint Svájci frank

Nézze csak, mit csinál a forint az extrém hőségben

mfor.hu

Belekezdett a magyar fizetőeszköz a kedd reggelbe.

Vegyesen alakult a forint jegyzése kedd reggel a főbb devizákkal szemben hétfő estéhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az eurót 354,46 forinton jegyezték reggel hét órakor a hétfő esti 354,54 forint után.

A dollár jegyzése 310,32 forintról 311,20 forintra emelkedett, a svájci frank pedig 384 forintról 384,34 forintra drágult. Az euró árfolyama 1,1425 dollárról 1,1383 dollárra csökkent kedd reggel. (MTI)

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

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