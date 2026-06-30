Nézze csak, mit csinál a forint az extrém hőségben

Vegyesen alakult a forint jegyzése kedd reggel a főbb devizákkal szemben hétfő estéhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az eurót 354,46 forinton jegyezték reggel hét órakor a hétfő esti 354,54 forint után.

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