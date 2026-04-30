Nézze! Így vág neki a forint a hosszú hétvégének

Vegyesen alakult csütörtökön a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon, a rövid hetet pedig gyengüléssel fejezte be.

Az eurót délután hat órakor 364,75 forinton jegyezték a kora reggeli 366,30 forint után, a dollár jegyzése 311,10 forintra ment lejjebb 314,03 forintról, a svájci franké pedig 397,65 forinton állt 396,69 forint után.

A hétfői kezdéshez képest a forint csütörtök délutáni jegyzésén 0,1 százalékkal állt gyengébben az euróval és a dollárral szemben, és 0,4 százalékkal gyengébben a svájci frank ellenében.

A forint áprilisi teljesítménye erősödés: 5,0 százalék az euró, 6,4 százalék a dollár és 4,4 százalék a svájci frank ellenében – írja az MTI.