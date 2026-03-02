Nézze meg: nem tette zsebre a forint a hétvégén történteket

2p
Ma reggel is elindult a kereskedés a bankközi devizapiacon. A forint is reagált.

Az Irán ellen szombaton indított izraeli-amerikai támadás okozta piaci bizonytalanság hatására hétfőn kora reggel emelkedett a kőolaj ára, mínuszban álltak a már nyitva tartó ázsiai tőzsdék mutatói és gyengült a forint jegyzése a főbb devizákhoz képest. Az euró 378,05 forintra erősödött röviddel 6 óra előtt a péntek esti 377,04 forintról. A svájci frank 414,88 forintról 417,32 forintra drágult, a dollár jegyzése pedig 319 forintról 320,80 forintra nőtt. Az euró a pénteki 1,1820 dollárról 1,1783 dollárra gyengült.

Heves rakciók az árupiacon

Röviddel fél hat előtt az északi-tengeri Brent olaj fajta hordónkénti ára 4,21 dollár (5,72 százalék) emelkedéssel, 77,09 dolláron állt.

A Brent 72,87 dolláron zárt pénteken, a hét utolsó kereskedési napján. Hétfőn 81,64 dolláron nyitott, napi csúcsa eddig 81,89 dollár volt. Mínuszban indítottak az ázsiai börzék. A térségbe irányadó tokiói börze Nikkei225 index 1,30 százalék gyengülést jelezett. A sanghaji tőzsde 0,08 százalék, a hongkongi 1,70 százalék, a tajpeji pedig 0,39 százalék mínuszban állt. Az arany ára unciánként 2,23 százalékkal (116 dollárral), 5364 dollárra emelkedett kora reggel, de volt ennél magasabban, 5460 dolláron is. (MTI)

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

