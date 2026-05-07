Nézzen rá a forint árfolyamára, mert különben nem fogja elhinni, ami történik

Csütörtök délután 15 óra előtt néhány perccel a 355 forintos szint alá is benézett az euró árfolyama. Ilyen olcsón utoljára 2021 augusztusában lehetett forintért eurót venni.
Március közepén még 393 forint felett is járt az árfolyam, majd a választások közeledtével erősödni kezdett a forint, hogy aztán április 13-án már 363 forintig szakadjon az árfolyam. Ezt a hetet a 365-ös szint környékéről indította a forint, de kedd óta megint stabilan erősödni tudott.
