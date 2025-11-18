Nincs jó napja a forintnak

A függőségek csapdájában őrlődünk, ez lehet a kiút Európa számára

A zöld illúziók kergetése helyett egyre inkább a racionalitás veszi át a szerepet az európai fenntarthatósági gyakorlatokban. Az ESG-szempontok figyelembevétele ugyanis az adott cég üzleti megtérülése miatt fontos. A geopolitikai síkon pedig az új iparágak feletti kontroll az adott ország befolyásszerzését is elősegítheti. A Klasszis Fenntarthatóság 2025 konferencia keretében Wieder Gergő, a KPMG szakértője beszélt a fenntarthatóság pragmatikus megközelítéséről a cégek és a nagyhatalmak szempontjából.