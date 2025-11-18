1p
Befektetés Forint

Nincs jó napja a forintnak

mfor.hu

Kedden reggel gyengült a magyar fizetőeszköz. 

Gyengült a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben kedd reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az euró hét órakor 384,71 forintra erősödött a hétfő esti 384,08 forintról. A dollár jegyzése 331,16 forintról 331,83 forintra nőtt, a svájci franké pedig 416,28 forintról 417,47 forintra emelkedett. Az euró jegyzése 1,1597 dollárról 1,1594 dollárra változott.

(MTI)

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Nagyot csatázott a forint a legfőbb devizákkal – itt az eredménye

Nagyot csatázott a forint a legfőbb devizákkal – itt az eredménye

Erősödni tudott a forint.

A használt ingatlanoké a lakáshitelpiac – ám az Otthon Start javíthat a helyzeten

A használt ingatlanoké a lakáshitelpiac – ám az Otthon Start javíthat a helyzeten

Nőhet az új ingatlanok aránya a friss szerződéseken belül.

Kicsit megfázott a forint, de azért még tartja magát

Kicsit megfázott a forint, de azért még tartja magát

Gyengült kissé hétfő reggelre a forint a főbb devizákkal szemben.

A függőségek csapdájában őrlődünk, ez lehet a kiút Európa számára

A függőségek csapdájában őrlődünk, ez lehet a kiút Európa számára

A zöld illúziók kergetése helyett egyre inkább a racionalitás veszi át a szerepet az európai fenntarthatósági gyakorlatokban. Az ESG-szempontok figyelembevétele ugyanis az adott cég üzleti megtérülése miatt fontos. A geopolitikai síkon pedig az új iparágak feletti kontroll az adott ország befolyásszerzését is elősegítheti. A Klasszis Fenntarthatóság 2025 konferencia keretében Wieder Gergő, a KPMG szakértője beszélt a fenntarthatóság pragmatikus megközelítéséről a cégek és a nagyhatalmak szempontjából.

Csodálatosan menetel tovább a forint

Vegyesen mozgott a forint a főbb devizákkal szemben csütörtökön kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.

A forint még a reggeli kávéjára vár, a gyógyszereket már bevette

A forint még a reggeli kávéjára vár, a gyógyszereket már bevette

A magyar fizetőeszköz árfolyama csak kismértékben mozdult el a bankközi piacon csütörtök reggelre.

Csak vakarhatja a fejét, ha a pénzváltóhoz megy

Csak vakarhatja a fejét, ha a pénzváltóhoz megy

Felemás napja volt a forintnak.

Olyan erős a forint, hogy nem szorul védelemre

Olyan erős a forint, hogy nem szorul védelemre

Vegyesen alakult, kevéssé változott szerda reggelre a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben.

Bukdácsolt a forint a korai sötétben

Bukdácsolt a forint a korai sötétben

A magyar fizetőeszköz gyengébbé vált a keddi nap folyamán a bankközi kereskedésben.

Eddig tartott a forint nagy menetelése?

Eddig tartott a forint nagy menetelése?

Kedd reggelre drágult az euró.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168