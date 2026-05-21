Nő lett az idén az ország legjobb befektetési szakembere

Az idén Lokietek Eszter, az OTP Alapkezelő szenior portfóliómenedzsere nyerte el a Privátbankár.hu Klasszis 2026 – Az Év Portfólió Menedzsere díjat. Az immár 14 éve alapított díj történetében ezt a díjat első ízben kapta meg nő.

Lokietek Eszter arról is beszél a vele készült interjúban, hogyan tud nőként érvényesülni ebben a férfias szakmában, és hogyan képesek a nők a család és a gyereknevelés teendői mellett is felvenni a versenyt a férfiakkal.

Szó esik emellett arról is, hogy milyen fontos események befolyásolják jelenleg a piacokat, milyen hatással van a befektetési alapokra a geopolitikai helyzet és a magyarországi kormányváltás. Lokietek Eszter arról is beszél, hogyan látja a fenntartható befektetések jövőjét.

A beszélgetés egyes fejezeteit a videó ezen részeinél találja:

00:00 Beköszönés.

00:46 Miért alulreprezentáltak a nők ebben a szakmában?

06:02 Nehéz helyzet, amikor egy portfóliómenedzser anya lesz.

09:35 Hogyan kezeli Lokietek Eszter a befektetési alapokat?

14:28 Az alapkezelési szakma aktuális kihívásai: az iráni háború és a mesterséges intelligencia.

17:10 A választási eredmény hogyan érinti a piacokat?

18:47 Az ESG-piac helyzete és jövője az energiaválságban.

23:02 Elköszönés.

