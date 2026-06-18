Nyakunkon az újabb leállás: három napra némulnak el ezek a felületek

Pénteken zárva tartanak az amerikai tőzsdék az űgynevezett juneteenth ünnep miatt. Június 19-e az Egyesült Államok pénzpiacain a rabszolgaság eltörlésének emléknapja miatt szünnap, egyben nemzeti ünnep is.

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Pihen a Nasdaq és a NYSE is

Ezen a napon az USA legfontosabb kereskedési platformjai, így a New York-i Értéktőzsde (NYSE) és a Nasdaq is zárva tartanak, vagyis a részvénykereskedés teljesen szünetel.

Emellett a kötvénypiacok és a bankok is zárva lesznek, ami a likviditás jelentős csökkenését hozhatja a globális piacokon.

A Chicagói Fémtőzsdét (CME) érintő pontos nyitvatartási időket június 19-ére vonatkozóan itt találja. A New Yorki-i Értéktőzsde szünnapjáról pedig itt olvasható a hivatalos közlés.

Fékezett habzású kereskedés

A kereskedők, befektetők azzal számolhatnak, hogy pénteken ismét a megszokottnál alacsonyabb volumeneket láthatunk, valamint hiányozni fognak a tengerentúli piaci impulzusok.

Nem kell messzire visszatekinteniük, hasonló leállással kapcsolatban: legutóbb alig néhány hete, május végén volt példa hasonló tőzsdei szünnapra az Egyesült Államokban, amikor

a Memorial Day

miatt borult a megszokott kereskedési menetrend.

Erről akkor ebben a cikkben írtunk, valamint felhívtuk a figyelmet arra a most is érvényes örökzöld szabályra, hogy hogyan érdemes eljárni a több napra kiterjedő kereskedési szünetek előtt, ha nem akarjuk, hogy elégjen a megtakarított pénzünk: