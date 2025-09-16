Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

1p

Változó hazai szabályozás: mit vár el az Ön cégétől a hatóság?
Sokakat érint - jöjjön el!

Klasszis Talks & Wine - Fenntarthatóság 2025 ősz

2025. szeptember 17.

Részletek itt >

Befektetés Forint Magyar Nemzeti Bank (MNB) Varga Mihály

Nyugodtan ébredt ma a forint

Imre Lőrinc

Alig változott, stabilan tartja a 390 alatti szintet a forint az euróval szemben.

Alig változott kedd reggelre a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben a hétfő délutáni jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben – számol be róla az MTI.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

Az eurót kedd reggel hét órakor 389,69 forinton jegyezték a hétfő délutáni 389,33 forint után, a dollár jegyzése 330,93 forinton áll 330,73 forint után, a svájci franké pedig 416,90 forinton 416,65 után. A forint a szeptember eleji kezdésnél 1,7 százalékkal áll erősebben az euróval, 2,50 százalékkal erősebben a dollárral és 1,7 százalékkal erősebben a svájci frankkal szemben. Az év eleje óta a forint 5,3 százalékkal erősödött az euró, 16,7 százalékkal a dollár és 4,8 százalékkal a svájci frank ellenében.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Erősen kezdte a hetet a forint

Erősödött a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben hétfő estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Pénteken is nagyot ment forint, lehet szaladni a váltókhoz

Bombaformában van a forint, lehet szaladni a váltókhoz

A magyar fizetőeszköz nagyon jó formát mutat az elmúlt hetekben.   

Kiköpi a kávét, ha meglátja, mennyibe kerül egy euró

Kiköpi a kávét, ha meglátja, mennyibe kerül egy euró

Így áll a forint péntek reggel.

Nagyot ugratott a forint

Nagyot ugratott a forint

Hihetetlenül erős lett a forint a csütörtöki bankközi piacon.

Ilyet is ritkán csinál a forint, nézze csak!

Ilyet is ritkán csinál a forint, nézze csak!

Szinte semennyit sem változott az árfolyam.

Átaludta a napot a forint

Alig változott szerdán a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.

Hevesebben verhet a szíve, ha meglátja, mennyibe kerül egy euró

Hevesebben verhet a szíve, ha meglátja, mennyibe kerül egy euró

Szerencsére nem tud elszakadni a 393-as szinttől a forint jegyzése.

Csak a dollár tudta megcsiklandani a forint talpát

Csak a dollár tudta megcsiklandozni a forint talpát

A forint árfolyama tartotta magát az euróval és a frankkal szemben.

Nézze csak, merre szédelgett a forint!

Nézze csak, merre szédelgett a forint!

Nem tudta, merre induljon hétfőn a forint.

Nem fog örülni, ha látja, mi történt a forinttal

Nem fog örülni, ha látja, mi történt a forinttal

Hétfőn reggel gyengült a forint a főbb devizákkal szemben.

Biztonságos megtakarítás minden életszakaszra – A Magyar Államkincstár Életútprogramja

Biztonságos megtakarítás minden életszakaszra – A Magyar Államkincstár Életútprogramja (x)

A pénzügyi biztonság megteremtése tudatos.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168