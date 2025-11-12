1p

Olyan erős a forint, hogy nem szorul védelemre

mfor.hu

Vegyesen alakult, kevéssé változott szerda reggelre a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben.

Az eurót reggel hét órakor 384,84 forinton jegyezték az előző este 18 órai 385,13 forint után, a dollár jegyzése 332,36 forintra emelkedett 332,20-ról, a svájci franké pedig 415,10-re csökkent 415,51 forintról. Szerda reggeli jegyzésén a forint 0,8 százalékkal áll erősebben a novemberi kezdésnél az euróval, 1,2 százalékkal erősebben a dollárral és 0,7 százalékkal erősebben a svájci frankkal szemben. Az év eleje óta a forint erősödött, az euró ellenében 6,5 százalékkal, a dollárral szemben 16,4 százalékkal, a svájci frank ellenében pedig 5,3 százalékkal.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

(MTI)

A magyar fizetőeszköz gyengébbé vált a keddi nap folyamán a bankközi kereskedésben.

Kedd reggelre drágult az euró.

Urbán Mónika

Elméletben topon vagyunk az ESG-ben, a gyakorlatban kevésbé

A magyarországi vállalatvezetők túlnyomó többsége tisztában van az Európai Unió fenntarthatósági céljaival, mégis nagyon kevesen dolgoznak ki nyilvánosan elérhető ESG stratégiát. A K&H fenntarthatósági index évek óta stagnál, de a látszólagos mozdulatlanság mögött egyre érdekesebb folyamatok húzódnak meg. A lapcsoportunk által szervezett Klasszis Fenntarthatóság 2025 konferencián az is kiderült, hogy mekkora ma a zöld hitelpiac aránya a teljes lakossági és vállalati portfólión belül.

Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben hétfőn kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.

Kevéssé változott, vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben hétfő reggelre a péntek esti jegyzéséhez a nemzetközi devizakereskedelemben.  

Gyengült a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben péntek reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

A magyar fizetőeszköz erősödött a bankközi piacon csütörtökön.

Itt vannak a friss árfolyamok.

Megtorpant az idén a háztartások állampapír-állományának a növekedése. A PMÁP-pénzek fele került csak vissza állampapírokba, a többi az ingatlanpiacon, befektetési alapokban és más megtakarításokban kötött ki, vagy felélték a kisbefektetők – állapította meg az MNB. 

Jól sikerült a szerdai napja a forintnak.

Interjú a CMC Déli Klinika orvos igazgatójával.

