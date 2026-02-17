Óriási kilövésre készülhet az arany, már csak ez foghatja vissza

A könnyű pénz vége. Ezzel a figyelmeztetéssel írtak összeállítást magyar elemzők is néhány hete az árupiacon látott, nemesfémeket érintő visszaeséseket követően. Jó, ha a befektetők, kereskedők fülében ez mostanában visszacseng most, amikor a nyugati elemzőházak újabb megállapítást tettek az árupiaci ralikra vonatkozóan.

Figyelem! Bekapcsolt a hullámvasút

Az elmúlt órák, napok nemesfémek terén látott mozgása alapján nagyon is aktuális megszólalása volt az HSBC-nek. Szerintük, bár a nemesfém továbbra is megőrzi hagyományos menekülőeszköz szerepét, ez nem jelenti azt, hogy az árfolyama mentes maradna a jelentős és hirtelen ingadozásoktól.

A bankház vezető nemesfém-elemzője James Steel szerint a 2026-os év kulcsszava az aranypiacon a volatilitás lesz.

A szakértő hozzátette, hogy a piac jelenlegi állapota és a közelmúltban tapasztalt féktelen emelkedés szinte törvényszerűen magával hozza a hevesebb ármozgásokat. Az arany árfolyama 2026 elején máris látványos szintekre került, ezzel rögtön át is törte a pszichológiailag és technikailag is kiemelt jelentőségű, unciánkénti 5000 dolláros szintet. Steel rámutatott, hogy a befektetőknek nem szabad elbizonytalanodniuk a hirtelen korrekciók láttán. Arról, hogy hogyan nyílhat meg a további út felfelé az arany előtt, további részleteket laptársunk, a Privátbankár.hu oldalán megjelent írásból ismerhet meg.