Befektetés Arany Árutőzsdei termékek Ezüst

Óriási kilövésre készülhet az arany, már csak ez foghatja vissza

mfor.hu

Még mindig az arany a sztár, de erre a helyzetre érdemes figyelni.

A könnyű pénz vége. Ezzel a figyelmeztetéssel írtak összeállítást magyar elemzők is néhány hete az árupiacon látott, nemesfémeket érintő visszaeséseket követően. Jó, ha a befektetők, kereskedők fülében ez mostanában visszacseng most, amikor a nyugati elemzőházak újabb megállapítást tettek az árupiaci ralikra vonatkozóan.

Figyelem! Bekapcsolt a hullámvasút

Az elmúlt órák, napok nemesfémek terén látott mozgása alapján nagyon is aktuális megszólalása volt az HSBC-nek. Szerintük, bár a nemesfém továbbra is megőrzi hagyományos menekülőeszköz szerepét, ez nem jelenti azt, hogy az árfolyama mentes maradna a jelentős és hirtelen ingadozásoktól.

A bankház vezető nemesfém-elemzője James Steel szerint a 2026-os év kulcsszava az aranypiacon a volatilitás lesz.

A szakértő hozzátette, hogy a piac jelenlegi állapota és a közelmúltban tapasztalt féktelen emelkedés szinte törvényszerűen magával hozza a hevesebb ármozgásokat. Az arany árfolyama 2026 elején máris látványos szintekre került, ezzel rögtön át is törte a pszichológiailag és technikailag is kiemelt jelentőségű, unciánkénti 5000 dolláros szintet. Steel rámutatott, hogy a befektetőknek nem szabad elbizonytalanodniuk a hirtelen korrekciók láttán. Arról, hogy hogyan nyílhat meg a további út felfelé az arany előtt, további részleteket laptársunk, a Privátbankár.hu oldalán megjelent írásból ismerhet meg.

Csodás reggel: hideg van és a forint is gyengült!

Gyengült a forint árfolyama kedd reggel.

Tapsikolni fog, ha meglátja, mennyiért adják az eurót

Így alakult az árfolyam.

A dermesztő hideg sem érdekli: ennyit ér a forint

Nem tűnik álmosnak egy újabb hideg hét kezdetén a magyar fizetőeszköz.

Péntek estére már csak haza akart menni a forint

Péntek estére a magyar fizetőeszköz árfolyma gyengült a bankközi piacon.

Futhat a pénze után, ha nem figyel: három napos leállás jön

Napokra bezárják a kapukat ezek az intézmények, erre nem árt felkészülni.

Nem fog sírógörcsöt kapni, ha a forintra néz

Felemás napja volt a forintnak.

Váratlanul nagyot gyengült a forint

Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben csütörtök reggelre az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Nagy alpesi lesiklásra készül a forint

Magasról nagyot lehet esni – kapaszkodik a forint

A magyar fizetőeszköz árfolyama gyengült a keddi bankközi piacon.

Izzik az olajpiac: rendkívüli jelzést kaptak az amerikai hajók

Izzik az olajpiac: rendkívüli jelzést kaptak az amerikai hajók

A kínálati oldal biztonsági aggályai tovább fűthetik a piacot.

Magyar állampapír helyett külföldi értékpapírt vesznek a magyarok

Változtak a megtakarítási szokások tavaly, a kisbefektetők elfordultak az állampapíroktól a kockázatosabb befektetések felé – írja a Privátbankár. 

Mystery Hotel Budapest – ahol a céges rendezvények élménnyé válnak

