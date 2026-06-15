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Befektetés Otthon Start

Óriásit ugrott a lakosság hiteltartozása, most először lekörözte már a cégekét is

mfor.hu

Bődületes mértékben nőtt a lakosság hitelállománya egy év alatt, ami a BiztosDöntés.hu elemzése szerint nagyrészt az Otthon Start megjelenése óta eltelt időszak piaci szárnyalásával magyarázható.

Hatalmas növekedést hozott az elmúlt időszak a háztartások eladósodottságában: március végén 13 278 milliárd forintot ért el a hiteleik összege, ami 17,4 százalékkal magasabb az egy évvel korábbinál a Magyar Nemzeti Bank adatai alapján. A Biztosdöntés.hu elemzése szerint a lakosság hiteltartozásainak emelkedése az október óta eltelt időszakban gyorsult fel igazán. A szeptemberi, 12 054 milliárd forintos állomány március végéig több mint 10 százalékkal gyarapodott. Az intenzív növekedés hatására az újabb rekordállításon túl a háztartások hitelállománya most először meghaladta a nem pénzügyi vállalatokét is. 

Ezért tudtak fordítani a lakossági hitelek

A céges hitelállomány 7,7 százalékkal – nem egészen 1000 milliárd forinttal – tudott gyarapodni a március végéig tartó egy év alatt, ez pedig kevesebb mint a fele a háztartásoknál láthatónak. A BiztosDöntés.hu által összegyűjtött adatok szerint ugyanakkor az elmúlt éveket vizsgálva ez már nagy előrelépésnek számít, hiszen a 2024 márciusáig tartó egy év alatt 4,2, egy évvel később pedig mindössze 2,2 százalékkal nőtt a vállalatok  hitelállománya. A több évig tartó, meglehetősen szerény bővülésnek több oka is lehet, főként az uniós támogatások elmaradása és a vállalati beruházások tartósan alacsony szintje.

A lakossági hiteleknél teljesen másképp alakult a helyzet. A stabilan erős keresletet csak a piaci kamatok 2022-es és 2023-as megugrása tudta megtörni, így a 2023 márciusáig számított egy év alatt nem egészen öt százalékkal bővült a hitelállomány. Azóta viszont gyorsuló ütemben gyarapszik: a 2024 elejéig számított egy évben 7,2 százalékkal, egy évvel később pedig 11,7 százalékkal nőtt. – Ezekből a számokból jól látszik, hogy a lakossági hitelpiacon már az Otthon Start megjelenésre előtt is stabilan erős volt a kereslet. Ezt táplálja a reálkeresetek hosszú évek óta tartó emelkedése, a növekvő lakossági fogyasztás és persze a csökkenő hitelkamatok is – emlékeztetett a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője, Gergely Péter.

Fél év alatt jött össze a növekedés java

Az, hogy a lakossági hitelek összege az első negyedév végéig számított hat hónapban a korábbi ütemnél is gyorsabban gyarapodott, jelentős részben az Otthon Start szeptemberi megjelenésével lehet összefüggésben. A legfeljebb évi 3 százalékos kamat mellett elérhető, támogatott lakáshitel hatását jól mutatja, hogy a frissen megkötött lakáskölcsönök együttes összege a 2025. első negyedévi több mint duplájára ugrott egy év alatt, és meghaladta a 780 milliárd forintot. Az idei év negyedik hónapjában pedig már az 1 000 milliárd forintos határon is bőven túl járt ez az összeg, amire korábban szintén nem akadt példa.

Az óriási, az előzetesen vártnál is erősebb kereslet nyomán nem csoda, hogy a bankok az Otthon Start hitelre koncentrálnak. A BiztosDöntés.hu Otthon Start hitel kalkulátorának adatai szerint az akár több százezer forintos egyszeri jóváírási akciók éppúgy általánosnak tekinthetők a pénzintézeteknél, mint a kamatkedvezmények vagy a jelzáloghiteleknél szokásos kezdeti költségekhez kapcsolódó engedmények is.

A Gránit Bank jelenleg futó akciójában akár 359 999 forint jóváírás is járhat az ügyfeleknek, és a kezdeti költségeknél is elérhetők kedvezmények. Szintén fontos kedvezmény, hogy a pénzintézet most évi 2,79 százalékos kamattal kínálja a kölcsönt.

Az Ersténél jelenleg akár a 430 ezer forintot is elérheti a hitel mellé járó jóváírások összege – ehhez azonban az is kell, hogy az igénylők minden felajánlott kedvezményt ki tudjanak használni.

A CIB Bank évi 2,95 százalékos kamattal kínálja a támogatott kölcsönt, amelyhez kapcsolódóan 200 ezer forint egyszeri jóváírási is járhat.

Az MBH Bank akár 500 ezer forint jóváírást is ad az Otthon Start hitelhez, ha az adós és az adóstárs is számlát nyit a pénzintézetnél. A prémium és privát banki ügyfelek kamatkedvezményt is kapnak a kölcsönhöz.

A Magnet Bank most évi 2,80 százalékos, akciós kamattal árulja a támogatott hitelt, miközben a feltételek teljesítésekor 200 ezer forint egyszeri jóváírást is ad a kölcsönhöz. Az induló díjtételeknél is járnak kedvezmények.

Az OTP Bank évnyerő konstrukcióban is kínálja az Otthon Start hitelt, amelynél a futamidő első évében csak kamatot kell fizetnie az ügyfélnek. A kezdeti költségekhez kapcsolódóan itt is elérhetők kedvezmények.

A K&H Banknál most 360 000 forint egyszeri jóváírást is kaphatnak az Otthon Start igénylői, ha minden, ehhez szükséges feltétel teljesül.

Az UniCredit Bank 250 000 forint jóváírást ad a támogatott hitelhez a feltételek teljesítése esetén.

A Raiffeisen Bank számos díjkedvezményt nyújt a kezdeti költségekhez kapcsolódóan, miközben 200 000 forint egyszeri jóváírás is járhat a kölcsönhöz.

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