Öröm ránézni a forintra

Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 395,50 forintról 393,39 forintra csökkent 18 órakor, napközben 393,03 forint és 395,98 forint között mozgott.
Szerdán a forint tavaly szeptember óta nem látott szintre erősödött az euróval szemben.
A svájci frank jegyzése a reggeli 422,27 forintról 419,45 forintra csökkent, míg a dolláré 340,03 forintról 336,96 forintra süllyedt.
Az euró jegyzése a reggeli 1,1631 dollárról 1,1674 dollárra változott. (MTI)
